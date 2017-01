Samedi saint

Le long silence du samedi Saint cesse ! La nuit de la joie et de la délivrance s'ouvre. Publié le 23 mars 2015.

Celles et ceux qui ont en charge la préparation de la nuit de la Résurrection auront à cœur de ne pas oublier que la Veillée pascale est avant tout et fondamentalement une ... veillée! Cela veut dire qu'on prend tout le temps qu'il faut pour célébrer et que l'horloge qui tourne cesse- au moins cette nuit-là d'être une obsession.

Veiller, cela suppose la durée:

> durée des rites : ne pas les bousculer, leur donner toute l'épaisseur dont ils ont besoin;

> durée des chants : leur offrir un prélude, des interludes, un postlude ... et oser aller au -delà des éternelles deux strophes.

Ils se rappelleront aussi les racines juives de cette nuit :

> la Pâque juive est une veille où l'on fait mémoire de Dieu qui, le premier, a veillé pour faire passer son peuple des ténèbres à la lumière; la Pâque chrétienne, elle aussi, est une veille où les chrétiens ravivent leur mémoire : en cette nuit, Dieu fait passer son Fils de la mort à la vie ...

> la sortie d’Égypte fait entrer le peuple dans la Première Alliance; le matin de Pâques fait entrer les disciples du Christ dans la Nouvelle Alliance ...

> avec Moïse, le peuple juif passait de l'esclavage à la liberté ; en Jésus, qui nous libère de la nuit du péché, nous passons à une vie nouvelle ...

Et parce qu'elle est mémoire des merveilles réalisées par le Dieu de l'Alliance, la Veillée pascale est action de grâce. Faire mémoire commence par dire merci : merci pour les merveilles accomplies pour le peuple choisi, merci pour celles accomplies pour le nouvel Israël. Il reste que toute Veillée pascale doit nous laisser une faim. Certes, le Christ est ressuscité; certes, il se donne à nous dans sa Parole et dans son Corps. Mais sa seigneurie n'est pas encore pleinement accomplie.

Cette nuit où nous veillons dit que notre vie entière doit être veille : rester en tenue de travail, garder les lampes allumées, être comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera (Luc 12, 35-36)... La Veillée pascale, image et condensé de toute l'aventure du baptisé ! Dans de nombreuses paroisses, la Veillée pascale rassemble, depuis quelques années, autant de fidèles que la nuit de Noël. Signe des temps. Signe que les communautés, pour reprendre les termes de la monition du Missel qui introduit à la liturgie de la Parole, ont soif, en cette nuit belle entre toutes, de célébrer le Dieu qui, dans les temps passés, a sauvé son peuple et qui, dans ces temps qui sont les derniers, nous a envoyé son Fils comme Rédempteur.