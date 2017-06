étape 3 :

Cette vision ne contient qu'un verset, mais il est long. Un premier effet de récapitulation des visions précédentes, et même du ch. 4, est obtenu par le retour "au milieu du trône" (5,1 ; cf. 4,6b). Reviennent ainsi les quatre vivants (4,6b.8) et les anciens. L'insistance porte cette fois sur : "Au milieu", répété au début de la première phrase du verset 6. L'agneau est vraiment campé "au milieu" du trône, des quatre vivants et des anciens, comme leur pôle d'attraction. Il se tient debout ou dressé. "Comme égorgé" (ou immolé, avec connotation sacrificielle), introduit une détermination capitale, mais tempérée par un « comme », interprétable de différentes manières possibles. Ce peut être une approximation par comparaison, ou un état : "en tant que". Le sens gagne à conjoindre les deux nuances : l'agneau est égorgé, en en appelant à la signification véritable de cette qualification. Il fait d'abord penser à la symbolique de l'agneau pascal en Exode 12, 3-6, égorgé (Exode 12,6) préparé pour le repas. La symbolique en ce cas est cultuelle, liée à la liturgie de la Pâque. Le quatrième évangile fait également surgir très vite cette manière de désigner Jésus (Jean 1,29) de la part de Jean : "Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde". L'emprunt vient ici plutôt du Serviteur souffrant d'Isaïe :

"Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche,

comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir. ( )

Il s'est livré lui-même à la mort

et a été compté parmi les criminels,

alors qu'il portait le péché des multitudes

et qu'il intercédait pour les criminels" (Isaïe 53,7.12b).



Il s'agit d'un symbole majeur pour exprimer l'identité et la mission de Jésus selon Jean, de la vie publique à la Passion et à la mort en croix. Le point important consiste à repérer, déjà dans Isaïe, l'interprétation existentielle, par Serviteur interposé, de l'agneau pascal et des animaux offerts en victimes expiatoires. Le Serviteur s'offre lui-même à Dieu pour les autres. Le sens du sacrifice est le don de soi par amour de Dieu et d'autrui. Il consiste à s'offrir pour sauver celui ou ceux qui, en pensant le Serviteur coupable, se découvrent au contraire coupables les premiers et donc menacés de désespérer d'eux-mêmes. Par rapport au "lion", le correctif va dans le sens d'une extrême vulnérabilité pour tempérer l'impression de férocité.



La suite est à lire sur cet arrière-fond. Le symbole de la puissance : sept cornes ; celui d'une connaissance acquise par les sens : sept yeux (Zacharie 4,10), eux-mêmes aussitôt prolongés par les sept esprits de Dieu (Isaïe 11,2 ; cf. Apocalypse 1,4 ; 4,5), envoyés sur toute la terre, tout est mis au service de ce qui est obtenu grâce à la posture de l'agneau. L'extrême discrétion mise à suggérer Jésus comme Christ, Emmanuel, par touches successives, sans jamais le désigner tel quel, est destinée à respecter le mystère en question. Il en ressort surtout que, si de Jésus-Christ il s'agit, ce dernier s'avère indissociable de son peuple et même du "judaïsme" qui tire son nom de la tribu de Juda.

La démarche de l'agneau et ses effets (5,7-10)

"Il vint". L'expression est chère au quatrième évangile pour exprimer l'acte du Ressuscité en faveur des disciples le soir de Pâques.(note 2) L'agneau est transposé en Celui qu'il désigne. Le geste est exprimé à deux reprises en deux versets par le même verbe : "Il a pris (au parfait) de la droite de l'assis sur le trône ; quand il prit (à l'aoriste) le livre" (5,7-8). La description revient sur le point de départ de la première vision de 5,1 pour dire le moment central du chapitre : la prise de possession par l'agneau de ce qui lui revient à lui seul. Son effet est immédiat : d'adoration par prostration des quatre vivants et des vingt-quatre anciens, de psalmodie avec la cithare, de prière sur le mode de l'intercession avec "des coupes d'or chargées d'encens qui sont les prières de saints", et de chant : nouveau complément interne, avec : "Ils chantent un chant nouveau". Le chant nouveau anticipe les réalités eschatologiques de l'alliance nouvelle. Ce chant célèbre les bienfaits acquis par l'agneau et par lui seul au profit de tous. Un nouvel effet de concentration du message est obtenu par chaque membre du chant :

"Digne es-tu (cf. 5,2.12)

1. de prendre-maintenant le livre (cf. 5,6-7)

2. et d'ouvrir -maintenant ses sceaux (cf. 5,2-4)

3. parce que tu fus égorgé (cf. 5,6.12)

4. et tu rachetas pour Dieu dans ton sang (cf. 1,5)

(des gens)

1. de toute tribu,

2. et langue

3. et peuple

4. et nation,

et tu les fis

1. pour notre Dieu

2. un royaume cf. 1,6)

3. et des prêtres

4. et ils régneront sur la terre !"



Le rythme est quaternaire, sans doute par le caractère universaliste du chiffre quatre qui exprime les points cardinaux du cosmos créé. Il pourrait être détaillé. Mais son message importe surtout. Quel autre "livre" que l'Ancien Testament dans toutes ses traditions les plus portantes : de Torah, de Sagesse et de Prophéties, pourrait "desceller" un tel message ? Seul il peut condenser ce message en si peu de mots, évocateurs de mondes à découvrir pour se les réapproprier sans cesse.