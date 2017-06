La vision d'un livre écrit et scellé

étape 2 :

Le début de la deuxième vision ne manque pas non plus de précisions remarquables. Son objet est un "ange fort" (cf. 10,1 : "un autre ange fort" qui semble correspondre à celui-ci ; 18,21 : "un-unique ange fort enleva une pierre" ; seuls emplois de l'adjectif "fort" appliqué à un ange). Cet ange fort "proclame" un salut, mais ce salut est une question. Cette question porte sur le livre et la manière de le déchiffrer. On pouvait s'y attendre étant donné le caractère énigmatique du livre. Dans le contexte, l'adjectif : "digne", revient non moins de quatre fois : ici, au v. 2, puis au v. 4 ; pour ouvrir le chant au v. 9, et le chœur des anges, "d'une voix grande", au v. 12. Cette dernière expression sert de pendant à celle, analogue, du v. 2. La "dignité" en question exprime à la fois un sens d'éminence et de capacité, de potentialité.



La question : "Qui (est) digne d'ouvrir-maintenant (note 1) le livre et de délier-maintenant ses sceaux ?", distingue deux gestes, l'un à propos du livre, l'autre à propos des sceaux. Ce mode sémitique d'exprimer la consécution de deux verbes coordonnés aurait laissé attendre plutôt l'ordre inverse : desceller pour ouvrir. "Ouvrir" arrive en tête parce c'est l'acte principal dont l'autre, "desceller", dépend. La grande question, la première, est de pouvoir ouvrir le livre. Pour cette raison, dans ce but, il faut procéder à l'acte de le desceller. Le raffinement de la construction trouve son explication par ce qui suit.



La question reste sans réponse. Ou plutôt la réponse est négative. Elle débouche sur une incapacité radicale de quiconque, où que ce soit : "Dans le ciel, sur la terre, sous la terre", à poser les actes requis pour atteindre le but. Ce but, d'une manière de nouveau surprenante, n'est pas exprimé par l'acte de "lire", mais de "regarder". Le contenu du livre est donc plus visuel qu'intellectuel, plus sensible que cognitif. Il va permettre de "regarder", de "voir", plus que de comprendre. Son contenu essentiel est de l'ordre de la "vision". Ce n'est pas étonnant, si, depuis Daniel au moins, le livre est le symbole de l'Apocalyptique. Comprendre, n'est-ce pas toujours, d'une manière ou d'une autre : "voir " ? Le champ de la connaissance est toujours articulé à la sensibilité.



La question a été posée avec un luxe de détails analogue à ceux qui sont utilisés pour décrire sa réponse négative. C'est pour mieux amorcer la description détaillée des effets conjugués de la question et de la réponse sur le voyant : "Je pleurais beaucoup", ou : "Je me lamentais beaucoup". C'est l'effet de désolation, opposée à la consolation provoquée par un message encourageant. Cette désolation entraîne le rôle consolateur de l'un des anciens : "Ne pleure pas, ne te lamente pas, ne te désole pas !" Il y faut donc un message de consolation correspondant :

"Voici : il fut-vainqueur, le lion, celui de la tribu de Juda,

la racine de David,

pour ouvrir-maintenant le livre

et ses sept sceaux. "



L'énigme vient du fait que le Messie est désigné, mais par ellipse. Le lecteur est censé deviner qu'il s'agit du Messie davidique, issu de la tribu de Juda. Mais il y a métaphore dans la mesure où le Messie n'est désigné implicitement que comme partie de ces deux totalités, si l'on peut dire, représentées par la descendance de David et la tribu de Juda. L'effet obtenu est de faire de Juda et de David, les deux auteurs indirects du Messie victorieux. Il reste à lever l'ambiguïté d'un symbole possible de férocité, du côté du "lion", et à découvrir les fruits réels de la "racine".