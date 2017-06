La vision d'un livre écrit et scellé

étape 4 :

Par rapport à 5,2, du point de vue du visionnaire, une équivalence est mise entre : "Je vis", et : "J'entendis". Du point de vue de l'objet vu et entendu, la même "voix grande" est devenue celle "d'anges nombreux autour (et non plus au milieu : v. 6) du trône et des vivants et des anciens". Le nombre a donc gonflé, la place a changé. De centrale qu'elle était pour l'agneau égorgé, elle est devenue latérale. C'est enfin au profit d'une multiplication infinie, innombrable. "Leur nombre : des myriades (10 000) de myriades et des milliers de milliers". L'effet obtenu, quant à la vue et à l'ouïe, met en présence d'un chœur angélique immense au son imposant. L'expérience individuelle est mise à l'unisson du monde et de l'humanité tout entiers. Israël écrit son livre pour tous. Les Juifs ont conscience d'être plus que les Juifs. Mais l'universel n'est pas immédiat : il doit passer par le particulier irrévocable. Le message n'est pas du tout cacophonique. Il est articulé. Il va aussi être détaillé.

"Digne, est l'agneau, l'égorgé, de prendre-maintenant" : les versets. 7-8 ont dit qu'il a d'abord pris le livre. Il s'agit à présent du contenu du livre. Le livre est reçu par l'agneau pour lui conférer un statut qui lui vaut totale adoration. Lui sont en effet attribués sept titres qui expriment son plein pouvoir. Puissance et bénédiction se répondent aux extrémités pour bien souligner de quelle puissance il s'agit. Toute puissance de domination écrasante est exclue. Il n'y a place que pour une consolante bénédiction. La puissance vient de la résurrection à travers le dénuement de la mort en croix. L'absolue bénédiction est la résurrection elle-même.

Au chœur innombrable des anges, vus et entendus, correspond maintenant surtout l'audition par le visionnaire de la totalité créée : "Toute créature et toutes les choses en elles" (v. 13). L'effet obtenu est de mettre l'univers créé à l'unisson du Créateur. Le Créateur reçoit la louange de bénédiction dans l'alliance, qui lui revient, au bénéfice de tous ses bénis. Les quatre vivants et les anciens sont encore mentionnés en inclusion avec le v. 11 comme pour souligner que ces vivants sont bien les porte-parole de la création, et les anciens, l'expression de la participation du peuple de Dieu à ce concert universel, offert en hommage à l'agneau rédempteur. Les premiers, les vivants, s'expriment en paroles : "Amen !" ; les derniers, les anciens, en gestes de prostration et d'adoration.

Un tel déploiement visuel et auditif, universel et particulier, céleste et cosmique, ne devrait jamais être oblitéré par la suite. Il sert de "milieu" à tout ce qui suit. Il forme un diptyque avec Apocalypse 4, selon l'alternance déjà évoquée d'une christophanie correspondant à la théophanie précédente. Théophanie et christophanie culminent ici, pourrait-on dire, en une "anthropophanie", à l'unisson d'une "cosmophanie". Toutes les créatures dont le couple humain constitue le centre d'attraction et de rayonnement, correspondent à leur identité créée. C'est en célébrant l'Image de Dieu créateur en la personne de l'agneau. Sa mission s'accomplit dans la louange de tous.

Notes de l'auteur

Note 1: La traduction cherche à rendre le sens ponctuel de l'aoriste.

Note 2 : Jean 20,19.24.26 au présent.

P. Yves Simoëns, jésuite