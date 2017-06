étape 2 :

Le visionnaire tient à préciser que tout se passe "en Esprit" (v. 2a). Mais ce caractère spirituel n'a rien d'évanescent ni d'abstrait. C'est bien d'une « vision spirituelle » qu'il s'agit. Le trône est l'insigne du pouvoir. Celui qui est assis dessus, «semblable à une vision» dans la vision, est en position d'autorité (Isaïe 66,1 ; Ézéchiel 1,26-28). Il est revêtu des caractéristiques du grand-prêtre et de son pectoral (Exode 28,15-30 ; Ézéchiel 28,13, appliqué au roi de Tyr). Les détails retenus sont destinés à suggérer une présence de lumière et de couleurs à dominante verte, comme pour ne pas trop insister sur une liturgie déterminée. Il faut remarquer la reprise, pour la seconde fois, de l'expression : "Semblable à une vision", à propos de l'auréole émeraude. Elle semble destinée à faire entrer toujours plus avant dans l'univers de la vision, mais surtout de son interprétation grâce aux symboles utilisés : trône, auréole.

La symbolique des nombres n'est pas trop définie non plus pour ouvrir à plusieurs sens possibles. Vingt-quatre peut évoquer les livres de l'Ancien Testament et le nombre des lettres de l'alphabet hébraïque. "Douze plus douze" peut laisser penser aux tribus d'Israël et aux apôtres, au peuple de Dieu à son origine. Les vêtements blancs évoquent plutôt les prêtres, mais ici désignés comme des «"anciens", un terme également présent dans l'Ancien Testament. Ces différences assez subtiles au sujet du vocabulaire sacerdotal de l'Ancien Testament semblent destinées à souligner rupture et continuité par rapport au sacerdoce juif. Les couronnes d'or caractérisent les rois.



Ce qui est surtout mis en évidence, c'est le rapport entre les deux responsabilités, sacerdotale et royale, compte tenu de la transformation qui les affecte l'une et l'autre dans et par le Christ. "Éclairs, voix et tonnerres" renvoient au vocabulaire théophanique de l'ouverture et disent l'imminence d'une révélation divine. Les sept lampadaires de feu ont pris le relais des sept chandeliers de la première vision (1,12.20) ; associés aux sept esprits de Dieu du Prologue (1,4), ils doivent revêtir un sens analogue d'Églises ou de communautés. "La mer transparente, semblable à du cristal" fait partie des symboles de la vision inaugurale d’Ézéchiel 1,22 (cf. Exode 24,10). Il s'agit de souligner à nouveau le décor liturgique de la scène, en évoquant un réservoir inépuisable de symboles paradoxaux, une mer transparente de verre, des eaux qui donnent la vie alors qu'elles peuvent répandre la mort. L'accumulation des détails symboliques invite à ne pas vouloir tout décoder, mais à se laisser prendre par le visionnaire pour être mis là où il est dans le but de participer à sa vision. Car là est bien un des sens fondamentaux de la vision : faire entrer dans le monde de représentations et de significations d'un autre pour qu'il devienne celui des lecteurs du texte.