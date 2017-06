Pourquoi tant de jalousies dans la Bible ?

Une question à la foi

Sophie de Villeneuve : Vous évoquez dans votre livre un péché que vous dites le plus destructeur, celui de la jalousie. Pourquoi la jalousie est-elle si présente dans les textes de la Bible ?

A. D. : Parce qu'elle est présente dans la vie, et que la Bible s'intéresse à notre vie. La jalousie est un des péchés dont on entend le plus parler, et pas seulement en confession . Les jalousies dans les fratries, qui commencent dès l'enfance, peuvent pourir la vie de ces familles pendant très longtemps. La jalousie se vit aussi dans les communautés religieuses, dans la vie professionnelle... Car la jalousie est la manifestation d'une angoisse très profonde, celle de ne pas être aimé. Pour nous, être aimé signifie être préféré. Nous savons en général que nos parents nous aiment, mais nous voudrions être préférés. Nous avons besoin d'être distingués. Cette angoisse se manifeste sous la forme de la jalousie, qui est catastrophique. Quand vous vous mettez en colère contre quelqu'un, quand vous agissez mal, vous pouvez demander pardon. Quand on est jaloux, on ne peut pas, en général, le justifier. On se met en colère, souvent, parce qu'on n'aime pas le mal que fait l'autre. Dans la jalousie, c'est le bien qu'il fait ou qu'il a que l'on n'aime pas. Ce sont les qualités des autres que l'on n'aime pas, et on sait bien que ce n'est pas légitime.

On a honte d'être jaloux ?

A. D. : Oui et c'est doublement douloureux, car on vit la douleur de la jalousie et la douleur de savoir qu'elle n'est pas légitime.

Pourquoi dire que la jalousie est un péché ?

A. D. : L'homme est toujours à la fois victime et coupable du péché. Le péché n'est pas une contravention au règlement, c'est ce qui nous détruit. Si Dieu n'aime pas le péché, ce n'est pas parce qu'il nous l'a interdit, c'est parce qu'il n'aime pas nous voir nous détruire. C'est un péché extrêmement destructeur qui commence avec le meurtre d'Abel par Caïn et que l'on retrouve tout au long de l'Ancien Testament, avec l'histoire de Joseph et de ses frères par exemple, et jusque dans le Nouveau Testament. A la fin de l'évangile de Jean, après la résurrection de Jésus, après la pêche miraculeuse, Jésus confie son Eglise à Pierre, en un très beau dialogue à la fin duquel il lui dit « Suis-moi ». L'évangile pourrait se terminer là, mais Pierre se retourne, voit le disciple bien-aimé et dit : « Et lui Seigneur ? » Comme si Pierre ne pouvait pas se contenter de l'amour du Christ et de la responsabilité qu'il lui donne, mais voulait savoir quelle place le Christ donne à l'autre disciple. Jésus lui répond : « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Il le renvoie à sa responsabilité propre, qui n'est pas celle du bien-aimé, et au don qu'il fait à Pierre lui-même et non à quelqu'un d'autre.

Mais dans le cas de Caïn et Abel, n'est-ce pas Dieu lui-même qui instaure la jalousie en préférant les présents d'Abel ?

A. D. : En effet, la première jalousie ne vise pas le rapport aux parents, mais le rapport à Dieu. Caïn tue son frère parce que, nous dit la Bible de manière très sobre, Dieu accepte les présents d'Abel et ne regarde pas ceux de Caïn. Et constamment, dans la Bible, Dieu choisit. Il choisit Abraham et Isaac, il choisit Jacob qui n'est pourtant pas meilleur que son frère, il choisit un peuple. Et cela provoque toujours de la jalousie. Quand Dieu choisit Abraham, il le justifie non pas par une quelconque supériorité d'Abraham, mais en disant : « Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » La bénédiction d'Abraham n'est pas pour Abraham, elle est pour « toutes les familles de la terre ». Qu'est-ce que cela veut dire ? Que pour bénéficier de cette bénédiction, il faut accepter que Dieu aime chacun d'un amour spécial. Il n'a pas pour l'humanité un amour impersonnel et vague, Dieu aime chacun d'amitié, d'une relation sans égale. Et finalement, ce que dit le Nouveau Testament, c'est que Dieu préfère chacun. Car pour nous aimer c'est préférer, et si Dieu ne préférait pas, il n'aimerait pas.

Donc si Dieu choisit Abel, c'est parce qu'il préfère Abel, et non parce qu'il n'aime pas Caïn ? Choisit-il Abel pour une raison spécifique ?

A. C. : La Bible n'en dit pas assez sur Abel et Caïn. En revanche, sur le thème de l'élection , elle est beaucoup plus explicite. Dieu met quelqu'un à part pour montrer à tous comment il veut aimer. Dieu veut aimer personnellement, et non en général. Il n'aime pas l'humanité en général, il vous aime vous, il m'aime moi. Aimer se conjugue au singulier. Dieu aime d'un amour de préférence, et non d'un amour global. Il aime d'un amour gratuit, et non selon les prestations que vous lui fournissez. Et ce que nous montre l'histoire de Caïn et Abel, c'est que son amour n'est pas un dû. Dieu ne doit pas aimer chacun, il décide, et c'est la bonne nouvelle de l'Evangile, d'aimer chacun. Il vous préfère, il me préfère.

Les histoires de jalousie dans la Bible donnent l'impression que c'est Dieu lui-même qui l'instaure. C'est une illusion ? La jalousie est-elle purement humaine, parce que nous avons le sentiment de n'être pas aimés ?

A. D. : Quand Dieu entre dans notre vie humaine, il se confronte à la complexité de notre cœur, qui se joue notamment dans le sentiment de jalousie. Dieu nous aime et veut que nous l'aimions, il entre donc dans le jeu compliqué cœur de l'homme.

La Bible nous apprend-elle à sortir de la jalousie ?

A. D. : Le Christ nous appelle à aimer le bien où qu'il soit, et pas seulement quand il est dans notre poche. Nous avons besoin de nous défaire de cette volonté de posséder, et notamment de posséder le bien. Je peux me désoler de ne pas avoir vos qualités, me trouver nul et trouver nul aussi le fait que vous soyez meilleure que moi. Supposons que vous chantiez mieux que moi. Je pourrais m'en désoler, ce qui n'aiderait rien, je pourrais aussi vous écouter et me réjouir de votre belle voix. Alors votre voix m'appartiendrait autant qu'à vous.

L'antidote à la jalousie, c'est donc de se réjouir du bien qui est chez les autres ?

A. C. : C'est de se réjouir du bien partout où il est, parce qu'il est le bien et que quand nous nous en réjouissons, il nous appartient.

Ce n'est pas donné à tout le monde, cela demande un certain effort !

A. C. : C'est donné à tout le monde, mais cela demande certainement une conversion du regard.